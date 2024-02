2,5 jaar cel voor mensenrechtenactivist en Kremlin-criticus Oleg Orlov

Oleg Orlov, een van de bekendste Russische mensenrechtenactivisten, is in hoger beroep veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf wegens zijn kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Een paar maanden geleden had hij alleen een geldboete gekregen. De aanklagers vonden de straf die de rechter had opgelegd te mild en waren in beroep gegaan.

Orlov is medeoprichter van de (in Rusland inmiddels verboden) mensenrechtenorganisatie Memorial. Die hield zich onder meer bezig met het documenteren van de politieke repressie in de Sovjettijd. De organisatie won twee jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede.

Russische aanklagers beschuldigden Orlov van het in diskrediet brengen van het Russische leger. Zo schreef Orlov in een Frans tijdschrift dat Russische troepen massamoorden pleegden in Oekraïne en dat zijn land weer was "afgegleden naar totalitarisme".

Orlov is een fel criticus van president Poetin en houdt zich al lang bezig met het het aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen in Rusland. "Daardoor had ik geen andere keuze dan ook campagne te voeren tegen de invasie van Oekraïne", zei Orlov.

Kafka

Gisteren, op de laatste zittingsdag van zijn proces, zei Orlov nog eens dat hij geen misdaad had begaan en dat hij nergens spijt van heeft. Hij hekelde opnieuw het regime en herhaalde dat zijn land was "afgegleden naar totalitarisme".

Tijdens de behandeling van het hoger beroep had hij een exemplaar van Het Proces van Franz Kafka bij zich waarin hij demonstratief zat te lezen. In het boek wordt hoofdpersoon Josef K. op een morgen "zonder dat hij iets kwaads had gedaan" gearresteerd.

Mariana Katzarova, de VN-rapporteur voor mensenrechten in Rusland, noemde het proces tegen Orlov "een georganiseerde poging om mensenrechtenverdedigers in Rusland het zwijgen op te leggen".

Gebleven in Rusland

Veel andere activisten zijn Rusland ontvlucht nadat de wetten over smaad en laster werden aangescherpt. Dat betekent dat mensen die zich schuldig maken aan het verspreiden van 'nepnieuws' over de Russische strijdkrachten tot vijftien jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

Orlov week niet uit en besloot in Rusland te blijven "Russen kunnen zo beter mijn stem horen", zei hij vorig jaar tegen The Guardian. "Ik heb lang geleden besloten dat ik in Rusland wil leven en sterven, het is mijn land."

De afgelopen twee jaar zijn in Rusland ongeveer 20.000 mensen aangehouden die op een of andere manier tegen de machthebbers in het Kremlin hebben geprotesteerd. De meeste mensen kregen een boete of zaten korte tijd vast.