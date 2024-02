Kamer wil minder financiële steun voor Oekraïners in Nederland

Het ziet ernaar uit dat de financiële steun voor Oekraïense vluchtelingen verder wordt versoberd dan het kabinet van plan was. De kans is groot dat een voorstel van NSC voor een eigen bijdrage van werkende Oekraïense vluchtelingen kan rekenen op een Kamermeerderheid.

Demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel kwam vorig jaar met een wetsvoorstel waarin onder meer staat dat Oekraïners gekort kunnen worden op hun 'leefgeld' als ze een baan hebben. Dat leefgeld is, afhankelijk van de situatie, maximaal 384 euro per vluchteling per maand. Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland werkt inmiddels.

Morgen praat de Kamer over de wet van Van der Burg en partijen hebben verschillende wijzigingsvoorstellen ingediend om meer van de Oekraïners te vragen. Voorzitter Kolff van het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio's zijn verenigd, pleit voor "meer maatwerk".

'Eigen bijdrage redelijk'

De kans is groot dat een voorstel van NSC kan rekenen op een Kamermeerderheid. NSC-Kamerlid Veldkamp wil dat in de wet een eigenbijdrageregeling komt te staan voor de opvang, Volgens hem is het redelijk om zo'n bijdrage te vragen als mensen werken. "Ik merk dat ze dat zelf ook heel billijk vinden."

Veldkamp wil op deze manier ook voorkomen dat "er verkeerde prikkels ontstaan, waardoor bijvoorbeeld dubieuze uitzendbureaus mensen uit Duitsland of Polen naar Nederland halen". Naar verluidt denkt het kabinet, als de wijziging wordt aangenomen, aan het door Oekraïners laten betalen van gas, water en licht.

'Ook zorgverzekering en eigen risico'

BBB wil nog verder gaan. Kamerlid Keijzer vindt dat een Oekraïner die werkt behalve voor huisvesting ook de zorgververzekering en een eigen risico moet betalen.

"Ik vind het verschil tussen een Nederlands gezin met een modaal inkomen en een Oekraïens gezin met een modaal inkomen niet meer uit te leggen", zegt ze. Volgens Keijzer zorgt de financiële steun voor Oekraïners tot duizenden euro's verschil per jaar en is dat oneerlijk en onnodig. Het wijzigingsvoorstel van BBB lijkt het niet te halen.

Ook GroenLinks-PvdA-Kamerlid Piri vindt het niet onredelijk dat Oekraïners die hier werken meebetalen aan hun eigen onderhoud. Ze noemt dat "niet zozeer een versobering, maar een normalisering". Volgens haar moeten we wel "oppassen dat we een wedstrijdje Oekraïners pesten krijgen".