Met brancard van het veld, maar blessure Gravenberch lijkt mee te vallen

Ryan Gravenberch staat mogelijk twee wedstrijden aan de kant bij Liverpool, dat zegt zijn trainer Jürgen Klopp. Dat is een meevaller voor de Nederlander, want de blessure leek ernstiger.

Gravenberch moest zondag tijdens de League Cup-finale tegen Chelsea na 22 minuten het veld op een brancard verlaten. Dat gebeurde nadat Chelsea-middenvelder Moises Caicedo zijn voet op de enkel van Gravenberch had geplant.

De koploper in de Premier League won zonder de middenvelder wel de League Cup, door een rake kopbal van Virgil van Dijk. Na het laatste fluitsignaal kwam Gravenberch op krukken en met een brace het veld op.

'Had erger kunnen zijn'

De oud-speler van Ajax en Bayern München heeft een blessure opgelopen aan zijn enkelband. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het FA Cup-duel tegen Southampton liet Klopp zich ontvallen dat hij de Nederlander gaat missen.

"Het is al erg genoeg dat hij er deze wedstrijd niet bij is en waarschijnlijk de volgende ook niet. We zullen zien. Maar het had 'een stuk erger' kunnen zijn."