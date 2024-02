Noorse koning Harald ligt in Maleisisch ziekenhuis vanwege een infectie

Koning Harald van Noorwegen ligt in het ziekenhuis in Maleisië vanwege een infectie. Dat meldt het Noorse Koninklijk Huis in een persbericht. "De koning krijgt goede begeleiding van zowel Maleisisch als Noors medisch personeel", laat het hof weten.

De 86-jarige vorst, die op vakantie was in Maleisië, kampt al langer met gezondheidsproblemen. Begin deze maand moest hij nog een paar dagen rustig aan doen door een luchtweginfectie. Zijn zoon, kroonprins Haakon, nam toen zijn taken waar.

Koning Harald werd al vaker opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie, onder andere vorig jaar in mei.

Koning Harald is sinds 1991 het ceremoniële staatshoofd van Noorwegen.