Voormalig RAF-terrorist Daniela Klette (65) opgepakt in Berlijn

In een woning in Berlijn is de voormalige RAF-terrorist Daniela Klette opgepakt, na een tip uit de bevolking. Dat heeft het Openbaar Ministerie van de Duitse deelstaat Nedersaksen bekendgemaakt. Aan de hand van vingerafdrukken is Klettes identiteit vastgesteld, ze leefde onder een valse naam.

De arrestatie was gisteren. Volgens de autoriteiten verzette Klette zich niet. In de huurwoning lagen munitie en twee magazijnen voor een pistool. Een wapen is niet aangetroffen.

De politie heeft in Berlijn nog een tweede verdachte gearresteerd. Over deze verdachte is alleen gezegd dat het een man is. Zijn identiteit moet nog worden vastgesteld; mogelijk heeft hij een vals legitimatiebewijs.

Klette was lid van de extreemlinkse terreurgroep Rote Armee Fraktion (RAF) die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland bankovervallen, bomaanslagen en moorden pleegde met als doel de 'imperialistische' samenleving ter ontwrichten. De inmiddels 65-jarige Klette was ruim dertig jaar voortvluchtig. Ze wordt onder meer verdacht van zes roofovervallen.

Voor zover bekend zijn er nu nog twee RAF-terroristen voortvluchtig: Burkhard Garweg en Ernst-Volker Staub.

Laatste generatie RAF

De regionale recherche in de Duitse deelstaat Nedersaksen gaf in 2017 foto's vrij van het drietal. Klette, Staub en Garweg zouden overvallen plegen om in hun levensonderhoud te voorzien. In 2016 werd hun DNA aangetroffen bij een gewelddadige roofoverval. In onder meer Duitsland, Italië, Frankrijk en Nederland werd naar hen gezocht.

Het drietal is van de derde en laatste generatie van de RAF. De groep werd in 1970 opgericht en hief zichzelf in 1998 op. In 1993 pleegden de drie in een gevangenis in Weitestadt een bomaanslag.

De RAF pleegden tal van politieke moorden. Onder de slachtoffers zijn procureur-generaal Buback (vermoord op 7 april 1977), werkgeversvoorzitter Hanns Martin Schleyer (5 september 1977 ontvoerd, zes weken later vermoord) en bankier Alfred Herrhausen (30 november 1989 gedood bij een bomaanslag).

Een ander slachtoffer was Detlev Karsten Rohwedder. Hij was na de ineenstorting van de communistische DDR en de daaropvolgende Duitse eenwording verantwoordelijk voor de privatisering van Oost-Duitse bedrijven.