Biden hoopvol over wapenstilstand Gaza, Hamas en Israël temperen verwachtingen

De Amerikaanse president Biden is naar eigen zeggen hoopvol dat er maandag een wapenstilstand kan worden bereikt tussen Hamas en Israël. Hij stelt dat Israël achter de schermen al akkoord is om de oorlog te staken tijdens de ramadan, de vastenmaand voor moslims die eind volgende week begint. Maar Hamas, Israël en bemiddelaar Qatar temperen de verwachtingen. Een Hamas-woordvoerder noemt Bidens uitspraken voorbarig. De militante beweging buigt zich nog over het in Parijs opgetekende voorstel voor een gevechtspauze. Hamas was eind vorige week niet aanwezig bij de top in Frankrijk en hoort van bemiddelaars Egypte en Qatar wat het voorstel precies inhoudt. De berichten die betrokken partijen nu naar buiten brengen zijn onderdeel van het onderhandelingsspel. Partijen zetten elkaar onder druk en houden in de gaten hoe vrijgegeven informatie valt bij de achterban. Voor Biden speelt ook mee dat er dit jaar presidentsverkiezingen zijn. Qatar benadrukt vandaag dat er nog geen doorbraak is in de voortslepende onderhandelingen, maar is wel "optimistisch" over het verloop van de gesprekken. Een anonieme Israëlische functionaris snapt naar eigen zeggen juist niet waar Bidens optimisme op gebaseerd is, schrijven Israëlische media. Scepsis, maar ook positieve signalen Andere anonieme regeringsbronnen hebben gisteren eveneens scepsis geuit, schrijft The Times of Israël. Hamas zou volgens hen uitstralen dat het nieuwste aanbod waarschijnlijk wordt afgewezen. Er is nog geen officiële reactie van de Israëlische regering. Toch zijn er wel degelijk signalen dat de onderhandelingen vorderen, meldt de Israëlische krant Haaretz. Qatar heeft bijvoorbeeld onlangs gemeld dat een vrachtlading medicijnen eindelijk de Israëlische gijzelaars in Gaza heeft bereikt. Ook heeft Hamas zijn eis afgezwakt over hoeveel Palestijnse gevangenen vrij moeten komen in ruil voor de gijzelaars. Sommige Israëlische functionarissen zijn optimistisch over een naderende deal.

Wat staat in het voorstel? Persbureau Reuters meldt op basis van een betrokken bron dat een gevechtspauze van veertig dagen is voorgesteld. Deze tijdelijke wapenstilstand zou ingaan rond het begin van de ramadan, halverwege maart. Voor elke Israëlische gijzelaar worden zo'n tien Palestijnse gevangenen vrijgelaten, staat in het voorstel. Volgens de conceptovereenkomst moeten ziekenhuizen en bakkerijen in de Gazastrook worden herbouwd. Elke dag moet Israël 500 vrachtwagens met hulpgoederen toelaten, meldt de bron. Dat is hetzelfde aantal trucks dat voor de oorlog dagelijks de enclave binnenkwam. Vorige maand arriveerden er volgens de VN slechts 140 vrachtwagens per dag in Gaza, ondanks dat er een zware humanitaire crisis woedt.

"De ramadan nadert en de Israëliërs zijn het erover eens dat ze tijdens de ramadan hun activiteiten zullen staken", wordt Biden geciteerd door Amerikaanse media. Op deze manier kunnen de resterende gijzelaars in Gaza worden gered, vervolgde de president. 'Wapenstilstand dichtbij' Biden, die bij de verkiezingen in november een tweede termijn als president wil veiligstellen, deed de uitspraken bij NBC-talkshow Late Night van Seth Meyers. "Mijn nationale veiligheidsadviseur zegt dat we dicht bij een wapenstilstand zijn, maar we zijn er nog niet. Ik hoop dat ze er in het weekend uit zijn en dat we maandag een wapenstilstand hebben." Biden zei het terwijl hij een ijsje at:

