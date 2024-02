Duizenden Poolse boeren protesteren tegen Europese klimaatregels

Daarnaast voeren de boeren ook actie tegen de Poolse import van Oekraïense goederen. Graan en andere voedingswaren worden goedkoop geïmporteerd, waardoor boeren in Polen naar eigen zeggen direct worden geraakt in hun portemonnee.

Al weken zien we boeren in verschillende landen protesteren. Vorige maand stonden ze bij de EU in Brussel op de stoep. Waarom gaan ze de straat op en wat willen ze? Wat is de gemene deler en wat zijn de verschillen? Onze correspondenten leggen het uit. - NOS