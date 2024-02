Tienduizenden WOZ-bezwaren uit 2023 nog niet afgehandeld

Het is gemeenten niet gelukt om alle bezwaren op WOZ-beschikkingen uit 2023 binnen de wettelijke termijn in behandeling te nemen. Dat moet in hetzelfde jaar nog gebeuren, met mogelijkheid tot verlenging van zes weken. Nu liggen er nog tienduizenden bezwaren op de stapel.

Een WOZ-beschikking is de taxatie van een 'onroerende zaak', dus een huis, bedrijfspand, of ander gebouw. Vorig jaar werd een recordaantal bezwaren ingediend, zegt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer. Die houdt onafhankelijk toezicht op de WOZ-uitvoering. "De woningen zijn vorig jaar extreem gestegen met gemiddeld 17 procent, dus mensen zijn geschrokken en tekenden bezwaar aan", vertelt Kathmann.

"Daarnaast werden bewoners aangemoedigd om bezwaar te maken door WOZ-bureaus die daarbij wilden helpen." Gemeenten hadden te weinig personeel om de bezwaren op tijd af te werken.

Dubbel

In 2023 werd bijna 725.000 keer bezwaar ingediend tegen WOZ-waarden. Een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het grootste deel is afgehandeld, zegt Kathmann. "We zitten ruim onder de honderdduizend." Wat het precieze aantal is, kan hij niet zeggen.

Noordelijk Belastingkantoor

RTV Noord vroeg naar specifieke cijfers bij het Noordelijk Belastingkantoor, dat gemeentelijke belastingen int voor de gemeenten Groningen, Noordenveld en Eemsdelta. In totaal werden daar 12.322 bezwaren ingediend, waarvan iets minder dan de helft van WOZ-bureaus kwam.

"In een normaal jaar krijgen wij rond de 4200 bezwaarschriften", zegt de woordvoerder. Op dit moment zijn nog 430 bezwaarprocedures in behandeling bij het Noordelijk Belastingkantoor. De komende weken worden de bezwaren weggewerkt.

Adviesbureaus

Bezwaar indienen kan via de gemeente, maar het gebeurt ook steeds vaker via WOZ-adviesbureaus. Vorig jaar nam de overheid maatregelen tegen deze bureaus en legde ze strengere regels op. Op die manier wil het ministerie van Financiën de bedrijven, die gemeenten veel geld kosten, aan banden leggen.

Als zo'n bureau slaagt in het maken van een bezwaar tegen de WOZ-beschikking, moet de gemeente een zogeheten proceskostenvergoeding betalen. Die vergoedingen lopen per geval uiteen, van honderden tot enkele duizenden euro's. Dat hoeft de gemeente niet te betalen wanneer mensen zelf bezwaar maken.

Staatssecretaris Van Rij verlaagde de proceskosten en Kathmann ziet nu al de effecten: "Vorig jaar boden alle bureaus de dienstverlening gratis aan. Nu zien we steeds vaker dat ze er geld voor vragen. Ik zie ook minder advertenties."

'Taxatiefouten'

WOZ-bureaus waren het afgelopen jaar verantwoordelijk voor bijna de helft van de bezwaren, zegt Dirk-Jan Wolfert van consumentenorganisatie Vastelastenbond. Het werk van zo'n bureau is belangrijk, vindt hij. "Het vertrouwen in de overheid is laag en door een kritische tussenlaag wordt de afstand tussen burger en overheid kleiner."

De maatregelen tegen de WOZ-bureaus zijn daarom niet goed volgens Wolfert. "De bureaus danken hun bestaansrecht aan de gemaakte taxatiefouten van gemeenten. Als deze adviesbureaus er niet meer zijn, zijn er geen partijen meer die de gemeente scherp houden."

Zorgvuldigheid

Met meer bezwaren dan ooit, zowel via adviesbureaus als direct bij de gemeente, vindt de Waarderingskamer het niet gek dat veel gemeenten de wettelijke termijn niet hebben gehaald. "Er is heel hard gewerkt om de stapel weg te halen. Jammer dat het niet gelukt is, maar de gemeenten hebben het goed gedaan met behoud van kwaliteit", zegt Kathmann.

"Natuurlijk vinden we dat ze op tijd klaar moeten zijn", gaat hij verder. "Maar we vinden zorgvuldigheid nog belangrijker. Al is dat geen vrijbrief voor gemeenten om rustig aan te doen."

Zes weken

De Waarderingskamer heeft ook tegen gemeenten gezegd dat afwikkeling van bezwaren niet ten koste mocht gaan van het vaststellen van de nieuwe WOZ-waarde voor dit jaar. Dat lijkt gelukt, aldus Kathmann.

De Waarderingskamer verwacht dat bezwaarmakers in de komende zes weken duidelijkheid krijgen over hun indiening. Precies op tijd, want de nieuwe WOZ-waarden vallen deze weken ook al op de mat. Kathmann verwacht dat het aantal bezwaarmakers dit jaar aanzienlijk minder groot zal zijn, omdat de woningwaarden minder zijn gestegen.