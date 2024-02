Blijft Nederland door opkomst van thuiswerken de Europese zitkampioen?

Nederland is nog altijd Europees zitkampioen, blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau TNO. Ondanks allerlei beweegcampagnes in de afgelopen jaren zit meer dan een kwart van de werkende bevolking nog steeds langer dan 8,5 uur per dag. In geen enkel ander Europees land zit zo'n groot deel van de bevolking zoveel uur per dag.

Waarom juist Nederland wederom koploper is, valt volgens TNO-projectleider Marjolein Douwes lastig te verklaren. Voor de hand ligt dat in Noord-Europese landen meer kantoorbanen zijn. Maar waarom Nederlanders langer zitten dan bijvoorbeeld Belgen, is niet bekend.

"Je ziet wel dat in Scandinavische landen, waar ook veel banen in de dienstensector zijn, werknemers veel minder zitten. Al van jongs af aan gaan kinderen daar vaker naar buiten en wordt bewegen meer gestimuleerd. Dat zie je dan dus terug", vertelt Douwes.

De gevolgen van te weinig beweging zijn zorgelijk, benadrukt Douwes. "Het verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en zelfs vroegtijdig overlijden."

Beweegminuut

De afgelopen jaren is het aantal werknemers in Nederland dat langer dan 8 uur per dag zit wel afgenomen. In 2018 ging het nog om 32 procent, nu om 26 procent. In de tussentijd heeft de overheid met verschillende campagnes geprobeerd om werknemers in beweging te krijgen. "Dat lijkt dus wel effect te hebben gehad", vertelt Douwes.