Laatste horde natuurherstelwet genomen: Europese Parlement stemt in

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Daarmee lijkt er een eind te komen aan een van de langste en zwaarbevochten plannen in de Europese Unie.

Vorig jaar bereikten het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten al een akkoord over de wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.

Na maanden van debat bereikten de landen moeizaam een akkoord over een wetsvoorstel, waarbij Nederland aanvankelijk tegenstemde. De aanloop in het Europees Parlement verliep nog moeizamer en er werd bijna geen akkoord bereikt. Uiteindelijk kwam er een compromis, maar het resultaat was een sterk afgezwakte versie van het oorspronkelijke plan van Timmermans.

Vandaag was de laatste fase: de stemming van het Europees Parlement, normaal gesproken een formaliteit. Maar het was spannend omdat de Europese christendemocraten, de grootste partij in het Europees Parlement, tegen wilden stemmen. Uiteindelijk koos een klein deel van die fractie toch voor de wet, waardoor die werd goedgekeurd.

Plannen geschrapt

Het oorspronkelijke plan van de natuurherstelwet om een verbod op verslechtering van de natuur in te voeren, werd geschrapt. Nu moeten landen simpelweg hun best doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruitgaan.

De wet stelt ook doelen voor biodiversiteit op landbouwgrond, maar hier worden geen harde percentages aan gekoppeld zoals in het oorspronkelijke plan.

Verder bevat de wet afspraken over het planten van drie miljard bomen tegen 2030 en het verwijderen van door de mens geplaatste obstakels in rivieren, om minimaal 25.000 kilometer aan vrij doorstromende rivieren in 2030 te bereiken.