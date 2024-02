Toppers willen niet wijken voor mogelijke play-offs Ajax in Arena

Als Ajax aan het einde van het seizoen play-offs om Europees voetbal moet spelen, kunnen de Amsterdammers niet in hun eigen Johan Cruijff Arena terecht. Eind mei staan daar concerten van de Toppers geprogrammeerd en die kunnen niet worden verplaatst, laat de manager van de artiesten weten.

De kans dat Ajax wordt veroordeeld tot die play-offs is de afgelopen weken toegenomen. De Amsterdamse club heeft al vier keer op rij niet gewonnen in de eredivisie en staat nu vijfde. Het gat naar plaats vier, de laatste plek die rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal oplevert, is gegroeid tot zes punten.

De nummers vijf tot en met acht spelen play-offs voor een plek in de tweede voorronde van de Conference League.

Manager Toppers: 'Dit kan echt niet'

Volgens Benno de Leeuw, manager van de Toppers, is het niet mogelijk om de optredens te verschuiven naar andere data of een andere plek. "Daarvoor is de productie veel te groot. Wij zijn nu al met heel veel mensen volop bezig met de voorbereiding. Dat kan echt niet."

De manager vraagt zich af hoe Ajax het gaat oplossen. De Leeuw zegt dat de groep, bestaande uit René Froger, Gerard Joling, Jan Smit en Jeroen van der Boom, een overeenkomst met de Johan Cruijff Arena heeft over de huur van het stadion. De Toppers zijn volgens hem daarom geen partij.

"Ajax zal de hoop nog hebben dat het bij de eerste vier eindigt", denkt De Leeuw. "Maar laten we eerlijk zijn: wie had ooit verwacht dat Ajax in deze situatie terecht zou komen? Daar denk je als Ajax toch niet aan."