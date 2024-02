Deelstra beëindigt loopbaan, voor haar geen derde olympische marathon

Afgelopen week - een week waarin veel topsporters een punt zetten achter hun loopbaan (Irene Scouten, Lilian de Geus en Thomas Krol) - moest Deelstra voortijdig uitstappen bij de marathon van Sevilla. "Teleurgesteld, boos, blij, verdrietig, opgelucht en trots," reageerde ze. Ze vertelde dat haar lichaam haar in de steek had gelaten.

Deelstra kampte al geruime tijd met een blessure die uitvalsverschijnselen in haar been veroorzaakte.

De 38-jarige Groningse behaalde NK-goud op de marathon (2013), de halve marathon (2012 en 2018), de steeplechase (2007 en 2010) en de lange cross (2017, 2018). In 2015 liep Deelstra de marathon van Berlijn in 2.26.46, destijds goed voor de vierde Nederlandse tijd. Bovendien nam ze deel aan twee Olympische Spelen.

De finishlijn kwam iets eerder dan gehoopt. Oorspronkelijk wilde Deelstra nog meedoen aan de olympische marathon in Parijs, maar dat was haar niet gegund.

Olympische droom van Parijs

Sinds haar tiende jaar koesterde Deelstra de droom om ooit een marathon tijdens de Spelen te lopen. Twee keer lukte het: in Rio de Janeiro en Tokio eindigde ze respectievelijk als 60ste en 44ste. Ze hoopte deze zomer in Frankrijk haar beste resultaat neer te zetten en richtte zich op een klassering in de top tien.

Deelstra had veel over voor haar olympische droom. Voor de Spelen van Tokio verkocht ze haar woning in Apeldoorn om haar leven als topsporter te kunnen voortzetten. Anders was ze in de financiële problemen gekomen.