Vanavond op tv: Hoofdofficier De Smet over het Marengo-proces • Extraparlementaire lessen uit Limburg • Nederlanders zitten te veel

Janneke de Smet-Dierckx is te gast. Zij is hoofdofficier van het Landelijk Parket. Hoe kijkt zij naar de uitspraak, de rol van kroongetuige Nabil B. en de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van de kroongetuige?

Ridouan Taghi moet levenslang de gevangenis in, net als Saïd R. en Mario R. Na bijna zes jaar en 142 zittingsdagen deed de rechter vanochtend uitspraak in het Marengo-proces: misschien wel de meest complexe en geruchtmakende strafzaak in de Nederlandse geschiedenis.

In politiek Den Haag gaan stemmen op om in te zetten op een extraparlementair kabinet. Maar wat is dat eigenlijk precies?

Nederland is 'zitkampioen'

Nergens in Europa zitten mensen zoveel als in Nederland. Dat schrijft onderzoeksinstituut TNO in een rapport. 26 procent van de mensen ouder dan 15 jaar zit op een gemiddelde dag 8,5 uur of langer. In de rest van Europa zit gemiddeld slechts 11 procent van de bevolking zo lang.

Hoe ongezond is al dat zitten? Wat kunnen of moeten we eraan doen?