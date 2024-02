Afghanen in Pakistan blijven uitzetting vrezen: 'We verspillen ons leven'

"We hadden Afghanen in dienst en veel Afghanen als klant", zegt barbier Ansar Mehmood. Het is op één klant na leeg in zijn zaak. "De Afghanen stonden in de rij, soms wel met tien tegelijkertijd", zegt hij. "Voor ons is het een verlies."

Op de markt Peshawar Mor Bazar in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, waar veel Afghanen wonen, is de sfeer gespannen. Er zijn bedrijven gesloten, zoals een Afghaans restaurant waar een groot plastic doek voor hangt. Andere bedrijven zijn er nog, maar lijden verlies.

Velen wonen al decennia of zelfs hun hele leven in Pakistan. Naar schatting 1,7 miljoen Afghanen woonden in Pakistan zonder geldige papieren. Daarnaast zouden er nog eens ruim 2 miljoen zijn met een verblijfsbewijs van de VN of een Afghaans paspoort met een visum voor Pakistan. Aangekondigd werd dat zij in latere fasen ook weg moeten.

Ongeveer een half miljoen Afghanen staken de grens tussen de twee landen over, sinds in oktober werd aangekondigd dat alle ongedocumenteerde Afghanen Pakistan moeten verlaten.

Vier maanden nadat Pakistan begon met het uitzetten van honderdduizenden Afghanen, leven de achterblijvers in grote onzekerheid. "Onze dagen zijn geteld", zegt de 30-jarige Qasim Ahmed, die in Pakistan werd geboren en verschillende verblijfsdocumenten heeft, die het afgelopen half jaar allemaal zijn verlopen.

Ahmed staat bij de Afghaanse bakker met een vriend. Hij krijgt weinig steun van zijn Pakistaanse buren en vrienden. "Mijn vrienden lachten me uit, toen dit werd aangekondigd", zegt hij met een bittere lach.

Discriminatie is normaal voor Afghanen in Pakistan, zegt hij. "Op straat wordt vaak naar je geroepen: ga terug naar je eigen land." Bovendien hebben Afghanen weinig rechten. "Je kunt geen rijbewijs krijgen, geen land kopen. Je kunt een winkel beginnen, maar niet registreren. We kunnen ook geen bankrekening openen. Deze kaart is nutteloos."

Hij wijst op de verblijfskaart die hij van de VN kreeg. Daarmee kunnen Afghanen een bankrekening openen, maar zijn kaart verliep zes maanden geleden, en daarmee ook zijn rekening.

Ook zijn visum voor Pakistan is verlopen, en het is heel moeilijk dit te verlengen, zegt hij. Hij kan ook geen baan vinden, ondanks een masterdiploma in Business Administration. "Afghanen in Pakistan verspillen hun leven", zegt hij. "Want je zult nooit de nationaliteit krijgen. Dat staat in hun wet."

Geen vluchtelingenwet

"Pakistan heeft geen wet als het om vluchtelingen gaat", zegt Faraz Zia, een directeur bij de ngo Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) in Lahore, de tweede stad van het land.

"Dat is vanuit mensenrechtenperspectief problematisch. Dat wij zeggen tegen mensen die hier zijn geboren en geen enkel ander thuisland kennen dan Pakistan: wij accepteren jullie niet. We geven jullie geen rechten en we kunnen op elk willekeurig moment aankondigen dat je weg moet."