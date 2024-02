Centrale opvang voor Oekraïners in Jaarbeurs Utrecht tijdelijk dicht

De centrale opvang voor Oekraïners in Utrecht is vanaf 12.00 uur tijdelijk gesloten voor nieuwe vluchtelingen. De locatie is overvol. Dat leidt tot lange rijen voor de sanitaire voorzieningen en onvoldoende privacy, zegt de Veiligheidsregio Utrecht die het besluit nam. De afgelopen nacht sliepen er 154 mensen, terwijl er maar plaats is voor maximaal 140.

De opvangplek zit in hal 5 van de Jaarbeurs. Oekraïners die aankloppen kunnen er even op adem komen. Het is de bedoeling dat ze binnen 24 uur naar een plek gaan waar ze langer kunnen blijven. Omdat er elders in Nederland ook geen plek is, kunnen de Oekraïners in de Jaarbeurs nergens heen.

Zelf onderdak zoeken

Dagelijks melden zich 50 tot 70 nieuwe mensen voor hulp. Pas als het aantal Oekraïners in de Jaarbeurs tot onder de 80 is gedaald, gaat de poort weer open. Directeur Donker van de veiligheidsregio roept op om snel elders opvang aan te bieden.

Oekraïners die zich in de tussentijd in Utrecht melden en niet direct hulp nodig hebben, moeten zelf onderdak zien te vinden.

Waarschuwing

Voorzitter Kolff van het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio's zijn verenigd, waarschuwde in oktober al dat de grenzen van de opvang waren bereikt. Hij pleitte voor een versobering van de leefgeldregeling voor Oekraïners.

Demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel vroeg de veiligheidsregio's een paar weken later dringend om extra opvang voor Oekraïners te regelen. Hij zei eerder dat het aantal opvangplekken op 1 januari moest zijn toegenomen tot 97.000. Dat aantal lag in het najaar rond de 83.000.

De veiligheidsregio's antwoordden toen dat ze zich ervoor zouden inzetten. Halverwege deze maand waren er bijna 91.000 plekken beschikbaar. Van der Burg sluit zich aan bij de oproep van Veiligheidsregio Utrecht om meer plekken beschikbaar te stellen.

Ander motief

De veiligheidsregio zegt dat mensen die zich nu melden een andere reden hebben om naar Nederland te komen dan die bij het begin van de oorlog in Oekraïne.

Toen meldden zich vooral kwetsbaren, zoals vrouwen, kinderen en gewonden, nu zijn het grotendeels Oekraïners die voor werk en de goede voorzieningen naar Nederland komen, aldus Donker.