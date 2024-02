Opnieuw minder Nederlanders met een krediet

In 2023 is het aantal mensen met een krediet verder afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de monitor van Bureau Krediet Registratie (BKR). Daarmee zet zich de dalende trend van de afgelopen jaren voort.

Ruim de helft van de volwassen Nederlanders - 7,6 miljoen - heeft een krediet. In 2022 was dit nog 7,8 miljoen. Soms gaat het om meerdere kredietcontracten per Nederlander: in totaal gaat het om 11,2 miljoen contracten voor kredieten. Het gaat dan om persoonlijke leningen, kredieten of contracten voor leaseauto's.

Betalingsachterstanden

Ook is het aantal betalingsachterstanden teruggelopen. Eind 2023 waren er nog 413.000 Nederlanders met een betalingsachterstand, een daling van bijna 6 procent ten opzichte van 2022.

Het aantal jongeren (18 tot en met 24 jaar) met een betalingsachterstand loopt ook terug. Volgens BKR kan dat te maken hebben met strengere acceptatiecriteria van commerciële kredietverleners.

BKR registreert niet hoeveel mensen gebruikmaken van zogeheten 'buy now, pay later'-constructies. Of jongeren dit nu vaker gebruiken is niet duidelijk.

Private lease

Het aantal Nederlanders met een contract voor een private lease auto is wél gestegen. Inmiddels hebben 362.000 mensen zo'n contract, 9000 meer dan volgend jaar. Ook het aantal betalingsachterstanden bij private lease neemt licht toe.