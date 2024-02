Amerikaans koppel vermist, zeilboot waar ze op voeren mogelijk gekaapt

Een Amerikaans koppel dat op reis was met een catamaran door het Caribisch gebied, wordt vermist. De boot is volgens de lokale politie mogelijk gekaapt door ontsnapte gevangenen. Van het echtpaar ontbreekt ieder spoor, maar de politie vermoedt dat het tweetal is overleden.

Ralph Hendry and Kathy Brandel waren vanuit de Amerikaanse staat Virginia per boot vertrokken richting het Caribisch gebied. Ze hadden met de catamaran, genaamd Simplicity, net een rondreis van de zeilvereniging achter de rug. De bedoeling was om op de eilanden te overwinteren, meldt The New York Times.

Met het koppel was voor het laatste contact op 19 februari. De catamaran werd twee dagen later leeg teruggevonden voor de kust van Grenada, dat ten oosten van Curaçao ligt. In de tussentijd zijn drie criminelen uit de gevangenis ontsnapt.

De mannen van 19, 25 en 30 jaar oud werden in december aangehouden voor onder andere gewelddadige beroving, verkrachting en aanranding en zaten sindsdien vast.

Gekaapt

De lokale politie denkt dat de criminelen met de vermissing te maken hebben. De mannen worden ervan verdacht de catamaran tijdens hun vlucht te hebben gekaapt, zei de politie gisteren volgens CBS News. De lege boot van het echtpaar lag weer voor de kust toen ook de criminelen weer waren aangehouden.

Of de twee vermisten zijn overleden, wilde de politie in een persconferentie gisteren niet zeggen omdat er geen lichamen zijn gevonden. "We hopen nog steeds dat het slechtste scenario geen werkelijkheid wordt", aldus de politiecommissaris. Op de boot zijn volgens CBS News aanwijzingen gevonden voor een misdrijf, waaronder een mogelijk bloedspoor.