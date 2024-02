Dronken man die wielrenners doodreed Gent had al tien jaar rijverbod

De man die zondagochtend in Gent twee wielrenners doodreed was zwaar onder invloed van alcohol en had bovendien al tien jaar lang een rijverbod, melden Belgische media. De 45-jarige Bjorn B. is aangehouden voor "onopzettelijke doding", heeft de onderzoeksrechter in Gent bepaald.

Zijn advocaat zegt dat de man zich niets meer herinnert van het ongeval. "Hij heeft de slachtoffers wel zien liggen en was daar verschrikkelijk door aangedaan", aldus de advocaat.

B. reed met een hoge snelheid door het havengebied van Gent toen hij vroeg in de ochtend een groep van vijf wielrenners aanreed. Twee mannen, beiden veertigers, overleden ter plekke. Een derde raakte ernstig gewond en de twee anderen liepen lichte verwondingen op.

De verdachte had bijna 3 promille alcohol in zijn bloed, wat gelijkstaat aan zo'n 15 glazen alcohol. Net als in Nederland is in België ook een promille van 0,5 toegestaan (circa twee glazen).

Turbulent verleden

Bjorn B. was in het verleden al drie keer eerder veroordeeld, twee keer was dat voor rijden onder invloed. In 2014 werd het rijbewijs van B. ingenomen, tien jaar lang wist de man niet te slagen voor de medische en psychologische testen om zijn rijbewijs terug te krijgen. Volgens Belgische media verhinderde dat echter niet dat de man een auto kon inschrijven en laten verzekeren.

Bekenden van de man vertellen aan Het Nieuwsblad meer over het leven van de voormalige binnenvaartschipper. Zo mocht B. zijn twee kinderen al niet meer zien vanwege zijn drugs- en alcoholproblemen. "Een hopeloos geval" en "hij dronk alles op", vertellen mensen uit zijn directe omgeving aan de krant.

Volgens een vriend van B. had hij zaterdagavond fikse ruzie met zijn vriendin en sloegen de stoppen door. "Bjorn was kwaad en in zijn wagen gekropen. Met alle gevolgen van dien."