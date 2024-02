Miedema en Pelova missen cruciaal duel om olympisch ticket: 'Wordt weer een puzzel'

Vivianne Miedema en Victoria Pelova komen morgen niet in actie in de belangrijke Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, waarin Oranje strijdt om het laatste ticket voor de Olympische Spelen. Beide speelsters zijn niet fit genoeg en hebben de selectie van het Nederlands elftal verlaten. Ze zijn nu onderweg naar Londen, naar hun club Arsenal. Gistermiddag hakte bondscoach Andries Jonker de knoop door. Een pittige beslissing, aldus Jonker. "Ze waren enorm teleurgesteld. We hebben er alles aan gedaan ze erbij te houden." Fitheidsperikelen Beide speelsters trainden een deel van vorige week al apart van de groep. Pelova werd in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Spanje buiten de selectie gehouden. Wat er precies met haar aan de hand is, is niet duidelijk. De middenveldster werd anderhalve week geleden bij Arsenal in de rust gewisseld vanwege een lichte blessure en is in die toestand naar Oranje gegaan.

Live bij de NOS De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland is woensdagavond live te zien bij de NOS, op NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en de app op je smart-tv. Het duel begint om 20.45 uur in Heerenveen, vanaf 20.20 uur is de voorbeschouwing te zien.