Miedema en Pelova missen belangrijk Nations League-duel om olympisch ticket

Vivianne Miedema en Victoria Pelova komen morgen niet in actie in de belangrijke Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, waarin Oranje strijdt om het laatste ticket voor de Olympische Spelen. Beide speelsters zijn niet fit genoeg, aldus de KNVB, en hebben de selectie van het Nederlands elftal verlaten.

Ze zijn nu onderweg naar Londen, naar hun club Arsenal.

"De teleurstelling bij beiden is groot", laat een woordvoerder bij de KNVB weten. "Logisch. Miedema en Pelova zijn rasvoetballers, dan wil je spelen."

De speelsters trainden een deel van vorige week al apart van de groep. Pelova werd in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Spanje al buiten de selectie gehouden. Wat er met haar aan de hand is, is niet duidelijk.

De middenveldster werd anderhalve week geleden bij Arsenal in de rust gewisseld vanwege een lichte blessure en is zo naar Oranje gegaan.

Puzzel

Miedema speelde tegen Spanje maar één helft. Bij Arsenal heeft ze ook nog geen negentig minuten kunnen spelen sinds ze terug is van haar zware knieblessure.

Jonker heeft sowieso weer een puzzel te leggen. Ook Daniëlle van de Donk is ziek en traint vandaag niet mee, laat de KNVB weten. Het is nog niet bekend of er een vervanger wordt opgeroepen voor de niet-fitte speelsters.