Levenslang voor Ridouan Taghi en twee anderen in Marengo-proces

Ridouan Taghi moet levenslang de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in het veelbesproken Marengo-proces. Naast Taghi hebben nog twee verdachten levenslang gekregen: Saïd R. en Mario R.

De rechter doet vandaag uitspraak na een proces van bijna zes jaar en 142 zittingsdagen. De zaak gaat over zes moorden, gepleegd tussen 2015 en 2017, vier pogingen tot moord en voorbereidingen voor nog meer liquidaties.

Er staan zeventien verdachten terecht in het Marengo-proces, met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. Hij stond volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen met Said R. aan het hoofd van "een goed geoliede moordorganisatie". De rechtbank kwam tot de conclusie dat Taghi de enige leider was van de criminele organisatie.

Het OM had levenslang geëist tegen Taghi en Saïd R. Ook tegen Mohamed R., Mario R., Mao R. en Achraf B. was levenslang geëist. Achraf B. moet ruim 29 jaar de gevangenis in. Mohamed R. krijgt 27 jaar en Mao R. 15 jaar.

Kroongetuige

Belangrijk tijdens het proces waren de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Hij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 10 jaar: een forse korting in ruil voor de belastende verklaringen die hij heeft afgelegd over zijn medeverdachten.

De straffen voor de overige verdachten variëren van ongeveer twee jaar tot 23 jaar gevangenisstraf. Deze straffen vallen allemaal lager uit dan het OM had geëist, onder andere omdat het proces volgens de rechter "te lang heeft geduurd". Het proces had na vier jaar klaar moeten zijn, stelde de rechter.

Moorden tijdens proces

Tijdens de behandeling van het Marengo-proces werden drie moorden gepleegd. Deze liquidaties maken geen deel uit van het proces, maar algemeen wordt aangenomen dat deze moorden te maken hebben met de verklaringen van kroongetuige Nabil B.

Een week nadat Nabil B. als kroongetuige bekend was gemaakt, werd zijn broer doodgeschoten. In september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord, en in de zomer van 2021 werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij was vertrouwenspersoon van de kroongetuige.