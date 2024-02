Benin levert 2000 militairen aan VN-missie voor Haïti

Ook de Bahama's, Belize en Jamaica sturen militairen en politieagenten naar Haïti. Een voordeel van deelname door Benin is dat die militairen Frans spreken, net als de Haïtianen. Ook Frankrijk en Canada stellen geld, personeel en goederen beschikbaar. Het is nog onduidelijk wanneer de missie van start gaat.

Haïti is in de greep van bendegeweld en de Haïtiaanse regering heeft niet het gezag en de macht om daar wat aan te doen. Een door Kenia geleide internationale troepenmacht moet de orde nu gaan herstellen.

Het West-Afrikaanse land Benin stelt 2000 militairen beschikbaar voor de VN-missie in Haïti. Dat heeft de ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties bekendgemaakt.

De VS trekt bijna 185 miljoen euro uit om illegale wapenexport naar Haïti tegen te gaan. De meeste wapens in handen van de bendes komen ook uit de VS. De VS levert daarnaast logistieke steun aan de missie.

Het bendegeweld kostte vorig jaar het leven aan 8400 Haïtianen. Meer dan 310.000 mensen zijn dakloos. De bendes controleren naar schatting 80 procent van het grondgebied van de hoofdstad Port-au-Prince.

Nieuwsuur sprak in december met de machtigste bendeleider van Haïti en een slachtoffer van het bendegeweld: