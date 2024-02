Extreme regenval leidt tot gaten en verzakkingen op Brabantse begraafplaatsen

Het werd op de begraafplaats in Heeze de afgelopen tijd steeds erger, vertelt de beheerder. "Eerst ging het om een paar graven, daar hebben we toen paaltjes omheen gezet. Totdat we erachter kwamen dat de grond op veel meer plekken verzakt was." Daardoor werden graven instabiel en vond de beheerder het niet meer verantwoord om mensen te laten rondlopen. "De poort is nu al bijna twee maanden dicht."

Onder meer in Eindhoven en Helmond hebben kerkhoven last van beschadigde grond door de regenval. De begraafplaats in het dorp Heeze is zelfs al bijna twee maanden gesloten, schrijft Omroep Brabant . "De bodem is een soort drijfzand geworden dat onder de graven verdwijnt", zegt beheerder Hans Teeven.

De afgelopen tijd is er zodanig veel regen gevallen in Brabant dat verschillende begraafplaatsen daar problemen van ondervinden. Het zand rond de graven wordt door het water weggespoeld en daardoor ontstaan kieren, gaten en verzakkingen.

De sluiting is voor nabestaanden niet makkelijk. "Sommige mensen komen hier normaliter elke dag." Maar veiligheid staat voorop, zegt Teeven. Rond de graven kunnen bezoekers wegzakken of vallen. "Als niemand je dan ziet, kan je hier heel lang liggen. Dat willen we natuurlijk voorkomen."

Teeven werkt samen met een groep vrijwilligers om de begraafplaats weer begaanbaar te krijgen. Per graf zijn zo'n vier kruiwagens aan zand nodig om de gaten op te vullen. "Een enorme klus."

Zon

Als het aan de beheerder ligt, is het kerkhof in Heeze over een paar dagen weer open. Al zit zijn werk er voorlopig niet op, ook als de zon weer gaat schijnen. "Dan gaat de modder inklinken, en moeten we alles nog een keer met zand aanvullen."

Teeven en zijn vrijwilligers houden goede moed. "We willen graag dat de doden hier netjes begraven liggen. Daarvoor doe je het."

Natter dan ooit

Het is dit jaar natter dan ooit in de provincie Brabant. "Het heeft nog nooit zo veel geregend sinds het begin van de metingen", zei droogtecoördinator in januari tegen Omroep Brabant. "Er is bijna 60 procent meer regen gevallen dan gemiddeld in andere jaren."

Door de enorme hoeveelheid regen is op verschillende plekken in de provincie wateroverlast. Eind vorig jaar kwam een vakantiepark in Cromvoirt blank te staan met water tot de voordeur. Ook een nieuwbouwwijk in Eindhoven kreeg het te verduren: daar kwam het overtollige regenwater tot in de kruipruimtes van de huizen.