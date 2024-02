Twee levende bruinvissen aangespoeld in een week tijd

De afgelopen week zijn twee levende bruinvissen aangespoeld aan de Nederlandse kust. Beide dieren zijn opgevangen in het centrum van stichting SOS Dolfijn in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Ze zijn ernstig verzwakt, maar komen er volgens de verzorgers wel weer bovenop.

Gisterochtend spoelde op het strand van Noordwijk een bruinvis aan, die in het centrum de naam Noor heeft gekregen. Het was de tweede aangespoelde bruinvis in een korte tijd: afgelopen vrijdag troffen wandelaars op de Maasvlakte er ook een aan. Het dier had een zware luchtweginfectie. Hij is Martin genoemd, schrijft Omroep West.

Beide dieren zijn afgelopen zomer geboren, zegt een woordvoerder van SOS Dolfijn. "Ze zijn waarschijnlijk pas net los van hun moeders." Martin heeft littekens op zijn staart, wat erop duidt dat hij is aangevallen door een grijze zeehond. "Daar is hij heel ziek van geworden."

Ondersteuning

De dieren hebben 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig. "Het is alle hens aan dek. Het vraagt hulp van veel ervaren dierverzorgers en tientallen vrijwilligers."

De bruinvissen zijn door het aanspoelen verzwakt. "Omdat ze op het strand hebben gelegen, hebben ze spierschade opgelopen door de druk op het lijf", zegt de woordvoerder. "In het water hebben ze geen zwaartekracht, ze zijn dat niet gewend." Daarom kunnen de dieren nu niet zelfstandig zwemmen en krijgen ze continu ondersteuning van vrijwilligers.

De komende dagen worden de dieren onderzocht door een dierenarts om de problemen in kaart te brengen. "De signalen die de dieren nu geven, geven ons vertrouwen dat we de problemen kunnen oplossen", aldus de woordvoerder. De behandeling duurt meestal zo'n drie tot zes maanden. Daarna kunnen Noor en Martin weer terug de zee in.

Schuw

Bruinvissen zijn schuwe dieren, leven meestal alleen of in kleine groepen en brengen weinig tijd door aan de wateroppervlakte. Het komt vaker voor dat bruinvissen aanspoelen in Nederland. Meestal overleven de dieren dat niet : ze gaan dan dood door stress en verslechterde spieren. Stichting SOS Dolfijn vangt per jaar 1 tot 10 bruinvissen op.