Macron sluit sturen van Franse militairen naar Oekraïne niet uit

De Franse president Macron sluit het sturen van grondtroepen naar Oekraïne niet langer uit. Dat zei hij op een top in Parijs waar twintig Europese regeringsleiders bijeen waren om over steun aan Oekraïne te praten.

"Er is nu geen eensgezindheid om grondtroepen te sturen", zei Macron. "Maar in de dynamiek mag niets worden uitgesloten. We zullen alles doen wat nodig is, zodat Rusland de oorlog niet kan winnen."

Hij wees erop dat twee jaar geleden het sturen van tanks, vliegtuigen en raketten nog ondenkbaar was. Nu is het de vraag of ze sneller geleverd kunnen worden. "Dus alles is mogelijk, als het bijdraagt aan het bereiken van ons doel", zei Macron.

Proefballonnetje

Defensie-expert Patrick Bolder van het Haags Centrum voor Strategische Studies ziet de uitspraak van Macron als een proefballonnetje. "Hij is duidelijk bedoeld om te laten zien, wat er ook gebeurt, Europa blijf Oekraïne steunen", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Bolder sluit niet uit dat er NAVO-troepen naar Oekraïne gaan als er een bestand met Rusland is overeengekomen waarbij een deel van Oekraïne door de Russen bezet blijft. "Dan zou ik me kunnen voorstellen dat daar NAVO-toepen naartoe gaan die de veiligheid van Oekraïne gaan waarborgen, zeker in het westen. En dat de Oekraïense troepen verder naar het oosten zitten."

Dat NAVO-troepen gaan meevechten, acht Bolder uitgesloten. Het Witte Huis zegt dat de VS geen plannen heeft om troepen naar Oekraïne te sturen en ook de NAVO niet.

Geen Duitse kruisraketten

Kort voor de top zette de Duitse bondskanselier Scholz een streep door het beschikbaar stellen van Duitse Taurus-kruisraketten aan Oekraïne. Deze raketten kunnen volgens Scholz alleen met hulp van Duits personeel worden ingezet. Duitsland zou daardoor direct bij de oorlog betrokken raken en dat wil hij niet.

Oekraïne kampt met een ernstig wapen- en munitietekort. Dat komt onder meer omdat de Republikeinen in het Amerikaanse Congres nog niet akkoord zijn gegaan met een steunpakket ter waarde van omgerekend 55 miljard euro.

De top van Europese regeringsleiders in Parijs was bedoeld om Oekraïne snel van meer hulp te voorzien. Premier Rutte stelde namens Nederland stelt honderd miljoen euro extra beschikbaar.