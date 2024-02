Tarieven voor gas en stroom dalen verder, vast contract goedkoper

De prijs van gas en elektriciteit daalt verder, blijkt uit de nieuwste variabele tarieven van de drie grootste energieleveranciers. De daling bij Vattenfall, Eneco en Essent schommelt tussen de 10 en 20 procent.

Huishoudens met een variabel contract krijgen een aantal keer per jaar een nieuw tarief. Een huishouden met een variabel contract bij Vattenfall gaat het meeste merken van de nieuwe tarieven: de gasprijs daalt in april met bijna 19 procent vergeleken met het huidige tarief dat in januari werd vastgesteld. De forse daling heeft meerdere oorzaken. "We hebben een warme winter gehad, waardoor er minder gestookt is", vertelt energiedeskundige Martien Visser. "Ook zitten de gasvoorraden vol. En dat komt ook door een ongestoorde aanvoer van vloeibaar gas."

Ook bij Eneco zullen de tarieven van april lager liggen, zegt het energiebedrijf. De definitieve tarieven van april zijn nog niet bekend, maar "het zijn onze laagste tarieven sinds het begin van de energiecrisis", zegt een woordvoerder.

Opzeggen zonder boete

Volgens prijsvergelijker Pricewise is het nu voordeliger om een vast contract af te sluiten. Een vast contract voor elektriciteit kan tot wel 20 procent goedkoper zijn dan een variabel contract. Voor gas is een vast tarief 10 procent voordeliger. "Je kan bij een variabel contract blijven, omdat de prijs nu daalt", vertelt directeur Hans de Kok. "Maar je kan meer profiteren door over te stappen naar een vast contract. Daarbij is het ook zo dat je een variabel contract zonder boete kan opzeggen."

Meer dan de helft van de huishoudens heeft nu een vast contract, bleek uit cijfers van de Autoriteit Consument en Markt. Tussen maart vorig jaar en januari dit jaar zijn ruim 1,7 miljoen huishoudens overgestapt.

Door de oorlog in Oekraïne braken de energietarieven records. De afgelopen maanden is de prijs gedaald. "We zitten nu zelfs op een lager niveau dan voor de oorlog, want vlak daarvoor stegen de energieprijzen al", zegt Visser.

Volgens Visser is de verwachting dat de prijs de komende periode niet weer gaat stijgen. "Op de termijnmarkt, waar je drie tot vijf jaar vooruit kan kopen, daalde de prijs lange tijd. De afgelopen periode bleef de prijs gelijk", legt Visser uit. Toch is het nog altijd onzeker of de tarieven zo blijven. "Stel je voor dat er een strenge winter komt, dan kan de prijs natuurlijk weer stijgen."