Groot deel van de onderbouw middelbare school is slecht in rekenen

Een groot deel van de middelbare scholieren in de onderbouw is slecht in wiskunde. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Onderwijsinspectie. Door de achterstand is het volgens de inspectie de vraag of zij aan het einde van het voortgezet onderwijs het wettelijk gevraagde niveau behalen.

De onderwijsinspectie heeft voor het eerst groot in kaart gebracht hoe het is gesteld met het rekenniveau van pubers. Er is gekeken naar hoe leerlingen ervoor staan aan het einde van het tweede leerjaar, over de periode van 2021-2022.

De meeste kinderen die naar de middelbare school gaan, hebben rekenniveau 1F. Dit niveau is nodig voor het vmbo-advies. Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim 72 procent van de vmbo-basis of -kaderleerlingen niet op het geëiste 1F-niveau zit.

Havo/vwo-ers hebben aan het einde van het tweede schooljaar rekenniveau 2F nodig. Twintig procent van de leerlingen in het tweede jaar haalt dat niveau niet. Kinderen met rekenniveau 2F weten hoe om te gaan met tijd, hoe te meten en omrekenen en kunnen percentages uitrekenen.

Goed functioneren

Niveau 2F is volgens de onderwijsinspectie noodzakelijk om maatschappelijk te kunnen functioneren en om een mbo-opleiding af te ronden. Leerlingen die dit niet beheersen, kunnen volgens de inspectie op een achterstand in de maatschappij komen.

En dat is volgens de inspectie zorgelijk te noemen, staat in het rapport. "Leerlingen die de basis in rekenen en wiskunde niet beheersen zijn beperkt in hun toekomstmogelijkheden."

Onvoldoende aansluiting

Volgens de onderwijsinspectie zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen voor het veelal slechte niveau. Zo zou er niet voldoende aansluiting zijn tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs, omdat er bijvoorbeeld verschillende termen worden gebruikt.

Om die reden moet er volgens de inspectie meer lestijd worden gegeven aan wiskunde in het voortgezet onderwijs. Verder moet de kwaliteit van de lessen omhoog, onder meer door docenten bij te spijkeren.

Veel van hen hebben, vooral op het vmbo, geen bevoegdheid om goed genoeg wiskundeles te kunnen geven. Dat komt vooral door het lerarentekort.