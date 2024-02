Babboe roept bijna 10.000 bakfietsen terug, 'veiligheid niet gegarandeerd'

Fietsproducent Babboe roept verschillende modellen bakfietsen terug. Het gaat om de modellen CITY, CITY E, MINI en MINI E. De woordvoerder zegt dat het gaat om 'een kleine 10.000 bakfietsen'. In een verklaring zegt het bedrijf dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

De terugroepactie is afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op last van de NVWA werd eerder al de verkoop gestopt na honderden meldingen van frames die doormidden braken tijdens het fietsen.

De overige twaalf modellen worden vooralsnog niet teruggeroepen, maar Babboe adviseert ook deze voorlopig niet te gebruiken. In een online video biedt Babboe excuses aan aan hun klanten.

Passend alternatief

De woordvoerder van Babboe spreekt over een "hele grote operatie". Of de bakfietsen worden opgehaald of dat de klanten deze zelf ergens heen moeten brengen, kan Babboe nog niet zeggen.

Babboe-klanten krijgen een vervangende fiets of 'een passend alternatief' voor een teruggeroepen fiets, zegt het bedrijf. Een alternatief kan zijn een ander bakfietsmerk van het moederbedrijf van Babboe, Accell. Ook Batavus, Sparta en Koga en vallen onder dit bedrijf.

Overigens kan de klant ook voor een andere Babboe-bakfiets kiezen, ondanks de oproep van Babboe om deze voorlopig niet te gebruiken. "Dat is de individuele keuze van de klant."

Er komt ook compensatie voor klanten. Hoe hoog het bedrag zal zijn, weet het bedrijf nog niet. Ook is nog niet duidelijk of deze compensatie alleen zal gelden voor de vier teruggeroepen modellen of ook voor de overige modellen, die dus nu ook aan de kant staan.