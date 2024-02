Babboe roept bakfietsen terug, 'veiligheid niet gegarandeerd'

Fietsproducent Babboe roept verschillende modellen bakfietsen terug. Het gaat om de modellen CITY, CITY E, MINI en MINI E. In een verklaring zegt het bedrijf dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

De terugroepactie is afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op last van de NVWA werd eerder al de verkoop gestopt na honderden meldingen van frames die doormidden braken tijdens het fietsen.

In een online video biedt Babboe excuses aan aan hun klanten. Babboe-klanten krijgen een vervangende fiets of 'een passend alternatief', zegt het bedrijf. Over de overige modellen geeft Babboe nog geen uitsluitsel.