Honderden scholen met recht op gratis maaltijden nemen die niet af

Zeker 700 scholen die recht hebben op een gratis maaltijdenprogramma, maken hier geen gebruik van. Dat zeggen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis. Ze roepen scholen op om zich alsnog aan te melden.

Een school mag meedoen met het programma als minstens 30 procent van de scholieren uit een huishouden komt met een laag inkomen. Bijna 2000 scholen doen al mee aan het project, dat vorig jaar van start ging. Dat is een kwart van alle middelbare scholen en basisscholen.

Boodschappenkaart

Het programma wordt gefinancierd door het Rijk en georganiseerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. Leerlingen krijgen een maaltijd op school of ouders krijgen een boodschappenkaart van 2,50 euro per dag per kind. Daarmee mogen zij zelf iets extra's voor hun kind kopen. Inmiddels krijgen ruim 19.000 huishoudens zo'n boodschappenkaart voor 28.000 scholieren.

"Uit ervaring met boodschappenkaarten in het buitenland weten we dat dit een succesvolle manier van hulpverlening is. Mensen kunnen ze zo zelf bepalen wat zij nodig hebben, of het nou een stuk fruit is voor in de broodtrommel of een warme maaltijd", zegt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

De meeste deelnemende scholen regelen zelf eten voor hun leerlingen. Ruim twee derde biedt ontbijt, lunch of fruit aan. Er zijn ook scholen die een koelkast neerzetten waaruit iedereen iets kan pakken.

De aftrap van het maaltijdenprogramma vorig jaar: