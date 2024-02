Wekdienst 27/2: Na bijna zes jaar uitspraak Marengo-proces • Halve finale KNVB-beker

Goedemorgen! De Amsterdamse rechtbank doet vandaag uitspraak in het Marengo-proces, waarin zeventien verdachten terechtstaan voor in totaal zes moorden, vier moordpogingen en het voorbereiden van nog meer liquidaties. Verder spelen SC Cambuur en NEC in Leeuwarden vanavond om een plek in de bekerfinale.

Eerst het weer: vandaag begint landinwaarts grijs, elders schijnt de zon van tijd tot tijd. Vanmiddag breekt ook in het binnenland de zon op steeds meer plaatsen door. Bij een zwakke wind wordt het 7 tot lokaal 9 graden. De komende dagen blijft het vrij zacht met soms zon en vaak lange droge periodes.