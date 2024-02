Cambuur neemt na 87 jaar al beetje afscheid van stadion in 'wedstrijd van het jaar'

Omdat de wedstrijd zo belangrijk is, spraken oud-spelers van Cambuur de huidige selectie wat moed in:

"Dit zal de laatste bekerwedstrijd in dit stadion zijn. Volgend seizoen spelen we in het nieuwe stadion", zegt De Jong.

Zo waren er vier promoties, vier degradaties, schakelde Cambuur in 2016 Ajax uit in het bekertoernooi, werd de club zelfs negende in de eredivisie, ging Cambuur bijna failliet en vond er in het stadion een jeugdinterland plaats.

"Ik vind dat prachtig. Normaal gesproken zijn we in Leeuwarden vrij rustig, maar tijdens de wedstrijd wordt dat echt een ander verhaal."

De Jong noemt het duel tegen NEC de belangrijkste wedstrijd van het jaar. "Niet de wedstrijd van de eeuw, want dat is de finale. Ja, daar durf ik al wel van te dromen. Met 20.000 man naar De Kuip. Dat zou toch fantastisch zijn?"

Dat denkt Szomoru ook. "We gaan er met een van de meest bizarre potjes uit. Dat we in het laatste jaar van onze 'oude dame' zo'n wedstrijd hier mogen spelen, is geweldig. We moeten elke seconde, elke minuut gaan genieten. Alles gaat los."

Fantastisch en verschrikkelijk

De supporterscoördinator zegt dat hij dinsdagavond wel een traantje zal wegpinken. Maar hij kijkt ook uit naar het nieuwe stadion.

"Ik denk dat 99 procent van de supporters enthousiast is. Bijna iedereen staat er wel hetzelfde in. Het is fantastisch dat we wat nieuws krijgen, maar het is ook verschrikkelijk dat we hier weggaan."