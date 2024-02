2023 was record-jaar voor Nederlandse hotels, campings en vakantieparken

Vorig jaar maakte een record-hoeveelheid gasten gebruik van Nederlandse hotels, campings en vakantieparken. 49,7 miljoen mensen, een stijging van ruim acht procent ten opzichte van 2022, zo meldt het CBS.

Die stijging is te danken aan de grote hoeveelheid buitenlandse gasten die in Nederland kwam overnachten: 20,4 miljoen, bijna een kwart meer dan in 2022. Het aantal buitenlandse gasten is daarmee weer op het niveau van voor de coronacrisis, toen reizen tussen landen sterk bemoeilijkt werd.

Vooral hotels

De meeste gasten verbleven vorig jaar in een hotel, 32,6 miljoen mensen. Vakantieparken ontvingen 10,4 miljoen mensen, campings 5,2 miljoen.

Van de buitenlandse gasten in deze accomodaties kwamen de meeste uit Duitsland (7,2 miljoen), België (2,5 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (2 miljoen).

De populairste bestemming was traditiegetrouw Amsterdam (9 miljoen mensen, een stijging van 21 procent). Ook de andere grote steden zagen een flinke stijging in het aantal gasten: Rotterdam en Utrecht met 19 procent, Den Haag met 11 procent.