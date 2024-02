Maanlander houdt waarschijnlijk dinsdag op met werken, eerder dan gedacht

De Amerikaanse maanlander Odysseus, die vorige week bij de landing op het oppervlak van de maan omver viel, houdt eerder dan gedacht op met werken. Het bedrijf achter de eerste commerciële maanmissie ooit, Intuitive Machines, zegt naar verwachting binnen een dag het contact te verliezen met de Odysseus.

Eerder schatten het bedrijf en de Amerikaanse ruimtevaartdienst NASA nog in dat Odysseus genoeg energie had om het tot in ieder geval donderdag uit te houden, idealiter zelfs tot komend weekend. Daarna zou het hoe dan ook afgelopen zijn met de missie, omdat er te weinig zonlicht op de panelen van het toestel valt.

Eerste sinds 1972

Bij de landing op de maan bleef Odysseus vermoedelijk met een van zijn poten haken op een oneffenheid in het maanlandschap, waarna de lander omviel. De zonnecollectoren van het toestel zijn nu dus niet op de zon gericht, en ook een deel van de antennes kan niet met de aarde communiceren. De gegevensoverdracht is nu dus beperkt.

Odysseus was het eerste Amerikaanse ruimtevaartuig dat op de maan landde sinds de laatste Apollo-missie van de NASA in 1972, toen de astronauten Gene Cernan en Harrison Schmitt voet zetten op het oppervlak. Aan boord van de lander zijn nu ook zes instrumenten van de NASA. Voor die organisatie is de missie belangrijk omdat het beelden van de landing wil gebruiken voor toekomstige bemande maanlandingen.

Met de Odysseus gingen ook kunstwerken mee in digitale vorm, ook van de Nederlander Bram Reijnders: