Van Hanegem krijgt als verjaardagscadeau lintje voor maatschappelijke inzet

Willem van Hanegem (80) is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau, de oud-voetballer en -trainer kreeg de onderscheiding maandagavond in De Doelen in Rotterdam.

Burgemeester Ankie Broekers-Knol van Bloemendaal, waar Van Hanegem tegenwoordig woont, prees de markante Feyenoorder voor zijn maatschappelijke inzet na zijn actieve loopbaan. Dat tekent het AD op uit de mond van de burgemeester.

"U verstaat de kunst om mensen zich gezien en gehoord te laten voelen", zei Broekers-Knol. Dat is volgens haar een een eigenschap die "In deze tijd zeer welkom is."

Verrassing

Van Hanegem kreeg het lintje als verrassing aan het eind van een groot feest ter ere van zijn 80-jarige verjaardag. Er waren zo'n 1700 mensen uitgenodigd om zijn verjaardag te vieren.

Andere prominente voetballers met een lintje zijn onder anderen Rinus Michels (1988), Johan Cruijff (2002), Edwin van der Sar (2010), Louis van Gaal (2023) en scheidsrechter Björn Kuipers (2019).