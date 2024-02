Girona pakt weer eens de volle buit en passeert Barcelona op ranglijst

Na een gelijkspel tegen Real Sociedad en nederlagen bij Real Marid en Athletic Club heeft Girona, dat zich nog steeds in de bovenste regionen van La Liga ophoudt, weer eens de volle buit binnengehaald. In eigen huis werd met 3-0 gewonnen van Rayo Vallecano.

De thuisploeg, die het moest doen zonder de met een voetkwetsuur kampende Daley Blind, had het lastig in de eerste helft en creëerde amper kansen. Ook een meevallertje zat er niet in: Rayo-speler Alfonso Espino maakte hands in zijn eigen strafschopgebied, maar de scheidsrechter zag er geen penalty in.

Tsyhankov breekt de ban

Na rust was Girona al twee keer gevaarlijk voor het vijandelijke doel opgedoken, toen Viktor Tsyhankov in de 52ste minuut de ban brak. De diep gestuurde Miguel Gutiérrez hield het overzicht en bediende de mee opgekomen Oekraïner op maat: 1-0.

Een kwartier voor tijd ging de tien minuten eerder bij Rayo Vallecano ingevallen Pep Chavarria in korte tijd tot tweemaal toe in de fout, wat hem op evenzoveel gele kaarten en dus rood kwam te staan. Voor Girona het sein om de duimschroeven nog eens extra aan te draaien en op zoek te gaan naar de genadeklap.

Die kwam pas op het scheiden van de markt van de voet van Savio, die alle ruimte kreeg om de zestien binnen te dribbelen en doeltreffend uit te halen. De 19-jarige Braziliaan herhaalde dat kunststukje een paar minuten later en bracht de 3-0 eindstand op het bord.