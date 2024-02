Binnen 48 uur duidelijkheid verwacht in zaak-Horner: 'Misschien groot kantelpunt'

Horner gaf op 9 februari in Londen een toelichting bij een onafhankelijke onderzoekscommissie, die hem volgens The Times tien uur zou hebben ondervraagd. Maar daarna bleef het stil.

"Natuurlijk is het een afleiding voor het team, dat heel saamhorig en gefocust is. Ze hebben mij enorm ondersteund", aldus Horner anderhalve week geleden bij de teampresentatie.

Het is de verwachting dat hoogste bazen van Red Bull binnen 48 uur (op dinsdag of woensdag) een besluit zullen communiceren met betrekking tot de toekomst van Horner als baas van het raceteam.

De eerste Formule 1-race van het jaar wordt komende zaterdag in Bahrein verreden, maar het is de vraag in wat voor sfeer Max Verstappen en Red Bull Racing die seizoensouverture rijden. Het onderzoek naar teambaas Christian Horner loopt immers nog.

"Je kunt je niet voorstellen dat het Formule 1-seizoen van start gaat zonder enige vorm van duidelijkheid", zegt verslaggever Louis Dekker vanuit Bahrein in de NOS Formule 1-podcast. "Dit is een behoorlijke affaire die een smet op de start van het Formule 1-seizoen kan worden."

Onder meer Ford, dat vanaf 2026 de motorleverancier van Red Bull Racing wordt en nu al als partner bij het team is betrokken, riep op tot meer transparantie over de zaak-Horner.

Formule 1-expert Jeroen Bleekemolen "ziet een heel groot kantelpunt" als de leiding van Red Bull besluit om Horner weg te sturen. "Alles klopte bij Red Bull, alles was in balans, mede door de invloed van Max Verstappen en Christian Horner. Maar als hij wegvalt, heeft dat veel invloed op de organisatie."

Het valt oud-coureur en race-analist Jan Lammers met name op dat Horner veel vertrouwen op een goede afloop heeft. "We zijn vooral benieuwd naar de aantijgingen. En op grond waarvan is Horner zo overtuigd (over zijn onschuld, red)? Hij heeft zijn eigen interpretatie, maar spreekt alsnog met zoveel zelfvertrouwen. Is hij dan zo overtuigd? Of naïef?"

Volgens Dekker is onder Formule 1-journalisten duidelijk wie de vrouw in kwestie is die Horner heeft beschuldigd. "We zijn ontzettend voorzichtig, want we kennen niet alle kanten van het verhaal. Net als alle grote partners van Red Bull willen ook journalisten het hele verhaal hebben. Liever dat, dan het zoveelste halve verhaal."

Verstappen: 'Fijn als het wordt opgelost'

Max Verstappen kon op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix in Bahrein weinig vertellen over de stand van zaken bij Red Bull met betrekking tot Horner. "Het is beter dat ik mij bezighoud met mijn eigen prestaties, want dat is al een dagtaak", zei hij.

"Het is voor iedereen natuurlijk fijn als zaken worden opgelost, maar dat is het enige wat ik erover kan zeggen", aldus Verstappen.