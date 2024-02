Eagles-oprichter wil via rechter Hotel California-teksten terugkrijgen

Behalve om Hotel California gaat het in de zaak ook om vroege versies van beroemde Eagles-nummers als Life in the Fast Lane en New Kid in Town.

"Het was nooit de bedoeling om ze aan het publiek te tonen", zei Henley. "Het was ons proces. Het is iets heel persoonlijks en heel privé. Ik zou ze nog steeds niet aan iemand laten zien."

In de rechtbank in New York zei de 76-jarige Henley dat het bij de teksten vooral om aantekeningen gaat, die uiteindelijk tot de liedjes zouden leiden. Hij heeft ze nooit weggegeven, benadrukte hij.

Eagles-oprichter Don Henley heeft in de rechtszaal een getuigenis afgelegd, in een poging handgeschreven songteksten van onder meer de wereldhit Hotel California weer in handen te krijgen.

De strafzaak rond de Eagles-songteksten begon vorige week. Drie mannen zijn aangeklaagd voor het onrechtmatig bezitten en verkopen van zo'n honderd pagina's aan Eagles-manuscripten.

Volgens een hoogleraar rechten aan de universiteit van Illinois is het een zeldzame zaak, zegt hij tegen persbureau Reuters. Soortgelijke kwesties leiden meestal tot een schikking of een deal achter gesloten deuren.

De drie mannen zeggen onschuldig te zijn; ze claimen legaal aan de songteksten te zijn gekomen en zeggen dat hun reputatie nu onterecht bezoedeld wordt.

Meteen vier pagina's gekocht

Centraal in de zaak staat een schrijver - Ed Sanders - die eind jaren 70 met toestemming van de Eagles werkte aan een biografie van de band. Tijdens het werken aan die biografie, die nooit werd gepubliceerd, kreeg hij het handgeschreven Eagles-materiaal in handen.

In 2005 verkocht hij de documenten voor 50.000 dollar aan Glenn Horowitz, een handelaar in zeldzame boeken. Horowitz verkocht de manuscripten vervolgens weer voor 65.000 dollar aan twee gerenommeerde verzamelaars en verkopers van muziekmemorabilia, Craig Inciardi en Edward Kosinski.

Inciardi en Kosinski boden de teksten in 2012 vervolgens te koop aan via een online veilinghuis. Zo ontdekte Henley dat hij zijn teksten niet meer had.

Hij kocht meteen vier pagina's terug voor zo'n 8500 dollar. Met tegenzin, zei hij vandaag in de rechtbank. Maar het was volgens Henley "de meest praktische en snelste" manier om de teksten en bijbehorende foto's van internet te krijgen. Vervolgens startte hij de zaak.

Henley geconfronteerd met oude zaak

Tijdens de zitting zei Henley zich de gesprekken met schrijver Ed Sanders niet precies meer te kunnen herinneren, maar benadrukte hij dat hij Sanders enkel toegang had gegeven tot de teksten om een zo goed mogelijk boek te kunnen schrijven.

Het materiaal lag op dat moment opgeslagen in de schuur van Henleys huis in Malibu, nabij Los Angeles. "Maar ik heb hem nooit toestemming gegeven om die spullen te houden." Overigens is Sanders niet aangeklaagd in de zaak.

De advocaten van de drie aangeklaagde mannen probeerden twijfel te zaaien over de herinneringen van Henley, omdat hij sprak over een periode toen hij onder meer werd veroordeeld in een zaak waarbij een 16-jarige prostituee naakt in zijn huis werd aangetroffen. Ze had een overdosis drugs genomen.

"Ik wilde alles vergeten wat er op dat moment gebeurde met de band en ik heb toen een slecht besluit genomen waar ik tot de dag van vandaag nog spijt van heb", zei Henley daarover.

Succesband

De Eagles werden in 1971 opgericht en gingen in 1980 met veel geruzie uit elkaar. In de tussentijd waren ze uitgegroeid tot een van de succesvolste bands in de jaren 70.

Het Greatest Hits-album van de Eagles is nog altijd het bestverkochte album ooit in de VS met ruim 38 miljoen verkochte exemplaren. Het album Hotel California staat op plek drie, met 26 miljoen verkochte exemplaren.

In 1994 kwamen de Eagles weer bij elkaar voor een reünietour. In 2016 overleed medeoprichter Glenn Frey. In juli vorig jaar kondigde de band aan nog één keer de wereld over te trekken met hun Long Goodbye-tour, om daarna definitief te stoppen.