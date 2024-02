Europese leiders stellen zich in Parijs achter Oekraïne op

Op uitnodiging van de Franse president Macron waren vandaag twintig Europese leiders bijeen in Parijs om te spreken over de oorlog in Oekraïne. Het doel? Aan Poetin laten zien dat er eenheid heerst onder de Europese landen nu het Russische leger de druk op Oekraïne opvoert. "Europa moet onwrikbare steun aan Oekraïne verlenen om onze collectieve veiligheid te waarborgen", zei de Franse president in de openingstoespraak van de top.

Onder de aanwezigen waren de Poolse president Andrzej Duda, bondskanselier Olaf Schulz, verschillende leiders van de Baltische staten en demissionair premier Mark Rutte. De Oekraïense president Zelensky sprak de zaal toe via een videoverbinding.

Expansie

In zijn toespraak riep Zelensky de Europese leiders op om "ervoor te zorgen dat Poetin onze prestaties niet kan vernietigen en zijn agressie niet kan uitbreiden naar andere landen".

Ook Macron sprak op de top over het voorkomen van verdere uitbreiding van de oorlog. Volgens hem is het noodzakelijk om de veiligheid van Europese landen te versterken.

"Ik heb gemerkt dat er aan deze tafel overeenstemming heerst over het feit dat we klaar moeten zijn voor Russische aanvallen", zei hij, doelend op de leiders die aanwezig waren bij de top. "We zijn het er allemaal over eens dat we geen oorlog willen voeren met het Russische volk, maar we zijn vastbesloten de escalatie onder controle te houden."

Tekort aan munitie

Volgens Macron is extra steun aan Oekraïne hard nodig. "We hebben gezien dat Rusland de afgelopen maanden sterker is geworden", stelde de Franse president. Oekraïne heeft de afgelopen maanden te maken met verschillende tegenslagen op het slagveld.

Gisteren benadrukte de Oekraïense legertop dat steun vanuit het Westen niet op tijd komt, waardoor de Oekraïense troepen het moeilijk hebben. In het streven om vóór maart een miljoen artilleriegranaten naar Oekraïne te sturen, schiet de Europese Unie tekort.

Daarnaast maken Europese landen zich zorgen over steun vanuit de Verenigde Staten, waar Republikeinen een steunpakket ter waarde van omgerekend zo'n 55 miljard euro tegenhouden. In het geval dat Trump later dit jaar wordt herkozen, wordt gevreesd dat het Oekraïne-beleid van de grootste militaire macht ter wereld volledig zal veranderen. De Amerikaanse topdiplomaat James O'Brien was ook aanwezig op de top.

Er werden geen nieuwe toezeggingen gedaan voor steun aan Oekraïne. Volgens een Franse functionaris was de bijeenkomst bedoeld om de steun te coördineren en te garanderen dat hulpbeloften worden nagekomen, niet om extra hulp op poten te zetten.

Nederlandse overeenkomst

Vorige week maakte het demissionaire Nederlandse kabinet bekend dat het binnenkort een overeenkomst met Oekraïne zal sluiten, waarin staat dat Nederland het land voor minstens tien jaar wil steunen "op het gebied van veiligheid, defensie, wederopbouw en gerechtigheid". Onder meer Duitsland, Frankrijk en Denemarken maakten onlangs bekend al soortgelijke overeenkomsten met Oekraïne te hebben gesloten.