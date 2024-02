FC Dordrecht vierde na zege op Jong PSV op avond met nederlagen voor beloftes

In de Keuken Kampioen Divisie was maandagavond het woord aan de jeugd. Dat wil zeggen: Jong AZ, Jong Ajax, Jong PSV én Jong FC Utrecht kwamen in eigen huis in actie. Maar erg succesvol waren ze niet: er vielen louter nederlagen te noteren voor de beloftes.

Jong PSV, met onder meer de van Southampton gehuurde Armel Bella-Kotchap in de gelederen, kreeg met nummer zes FC Dordrecht de op papier sterkste tegenstander tegenover zich. Maar daar bleek op het veld weinig van. De Eindhovenaren, zestiende op de ranglijst, waren het gevaarlijkst, maar met name Jesper Uneken miste voor rust enkele grote kansen.

Invallers beslissend

In de tweede helft ging de thuisploeg door met het verprutsen van mooie mogelijkheden om de score te openen. Het kreeg prompt de deksel op de neus door toedoen van twee invallers aan Dordtse zijde. Korede Osundina bereikte in de 81ste minuut met een steekpass Shiloh 't Zand, die simpel de 0-1 kon binnentikken.

In de extra tijd had Dantaye Gilbert, koud binnen de lijnen, tot tweemaal toe de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij miste jammerlijk. Dordrecht maakte dankzij de drie punten een sprong naar de vierde plaats, met evenveel punten als De Graafschap maar een beter doelsaldo.

Jong AZ ging met 2-3 onderuit tegen NAC Breda, terwijl Jong Ajax tegen de smadelijke 0-3 nederlaag leed tegen Telstar - met een beauty van Youssef El Kachati vanaf een meter of veertig. Jong Utrecht was niet opgewassen tegen TOP Oss: 0-3.