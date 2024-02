'Wilders is een goede vriend van ons', zegt Oekraïense ambassadeur

De Oekraïense ambassadeur is vol lof over de Nederlandse steun aan Oekraïne, ondanks onduidelijkheid over het Oekraïne-standpunt van de grootste partij in de Tweede Kamer, de PVV. "Jullie doen veel om onze levens te redden en daar zijn we jullie enorm dankbaar voor", zegt Oleksandr Karasevych in gesprek met Nieuwsuur. Oekraïne kampt momenteel met een groot tekort aan wapens en munitie, en heeft mede daardoor op het slagveld grote moeite weerstand te bieden tegen de Russische troepen. Westerse landen zouden hun steun flink moeten opvoeren, vindt Karasevych. "Ze zouden het Nederlandse voorbeeld moeten volgen."

Mannelijke vluchtelingen zouden in Oekraïne moeten zijn om hun land te beschermen. Oleksandr Karasevych, ambassadeur Oekraïne

In hoeveelheden financiële en militaire hulp is Nederland een van de grootste donateurs aan Oekraïne sinds de Russische invasie twee jaar geleden. Nederland was het eerste land dat toezegde F16-straaljagers te leveren. "Jullie zijn al twee jaar lang een van de landen die ons het ferventst en luidst helpen", zegt Karasevych. "Als premier Mark Rutte de NAVO gaat leiden, zal dat positief uitpakken voor Oekraïne. Hij geeft om Oekraïne en om de Europese veiligheid."

Draai van Wilders? Na de Tweede Kamerverkiezingen was er in Oekraïne de vrees dat Nederland de steun zou afzwakken. De PVV was de grote winnaar en die partij stond altijd sceptisch tegenover wapen- en geldleveranties aan Oekraïne. Afgelopen vrijdag liet de Nederlandse regering weten een overeenkomst met Oekraïne te sluiten waarin de steun "op het gebied van veiligheid, defensie, wederopbouw en gerechtigheid" voor zeker tien jaar wordt gegarandeerd. PVV-leider Geert Wilders is tegen het akkoord, maar zegt wel bereid te zijn te praten over "iedere vorm van hulp". Dat lijkt een handreiking van Wilders richting de andere rechtse partijen waarmee hij een coalitie wil vormen, die veel positiever staan tegenover het helpen van Oekraïne. Premier Rutte zegt dat het onmogelijk is om een nieuw kabinet te vormen als de PVV blijft pleiten voor het stoppen van de steun. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans uitte twijfel over de oprechtheid van de draai van Wilders. "Wilders bleef Poetin bewonderen, ook na het neerhalen van MH17 en de annexatie van de Krim." 'Steun provoceert Rusland' PVV-Kamerlid Joeri Pool noemde de wapenleveranties aan Kyiv recent nog "voortdurende provocaties aan het adres van de Russische Federatie". Toch is ambassadeur Karasevych positief over Wilders. "Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Hij vroeg veel en ik antwoordde eerlijk. Hij kwam over als een echte vriend van Oekraïne." Wel is Karasevych kritisch op de uitlating van Pool. "Oekraïne steunen is geen provocatie. Het gaat om het beschermen van ons land, van ons volk. En van Europa." Het geleverde geld en wapens ziet hij bovendien als een "investering in de toekomst". "Als we de agressie niet tegenhouden aan onze grenzen, zal Rusland doorstoten. De frontlinie is maar twee landen verwijderd van Nederland."

De steun is nog op een andere manier in Europa's eigen belang, zegt Karasevych. "Als landen ons helpen aan meer luchtverdediging en we het luchtruim af weten te sluiten van Russische aanvallen, is het grootste deel van Oekraïne veilig. Nu durven veel vluchtelingen niet terug te keren." Wilders uitte vorige week kritiek op de Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Ze vluchten niet voor geweld, zegt hij, maar komen hier "voor gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen".

Oekraïners massaal naar Nederland vanuit de hele EU, niet vanwege de oorlog, maar voor gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen. Nederland is opnieuw de dorpsgek van Europa. https://t.co/RuTERRd77T — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2024