Wekdienst 23/10: Extra ministerraad • Verdachte moord op dochter hoort straf

Goedemorgen! Het kabinet komt ondanks het herfstreces samen voor de ministerraad, die vooral in het teken zal staan van de corona-aanpak. En de rechtbank in Rotterdam doet uitspraak tegen de man die ervan wordt verdacht zijn 8-jarige dochtertje te hebben gedood.

Eerst het weer: de zon schijnt af en toe, mogelijk valt er in het zuidoosten eerst nog een bui. Later op de dag kan het ook in het noordwesten gaan regenen. Het wordt 15 tot 17 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Hoewel politiek Den Haag met reces is, komt het kabinet vandaag wel bijeen voor de ministerraad. Daarin staat de corona-aanpak centraal. Het aantal besmettingen blijft oplopen. Vooraf hebben ministers onderling overleg over de crisis.

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak van de man die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar zijn 8-jarige dochtertje Diya om het leven bracht in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging.

10.000 Limburgers kunnen meedoen aan een groot onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in de provincie. De GGD, de provincie en het academisch ziekenhuis Maastricht testen volwassenen op antistoffen tegen het virus om te achterhalen of ze besmet zijn geweest.

De Formule 1 keert terug in Portugal, na ruim twintig jaar afwezigheid. Door de coronapandemie wordt de race dit jaar vrijwel alleen in Europa gereden. Vandaag zijn op het circuit van Portimão twee vrije trainingen in aanloop naar de race op zondag.

Wat heb je gemist?

Het tweede en laatste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden is een stuk inhoudelijker verlopen dan het eerste, eind september. Toen noemden veel commentatoren het debat chaotisch, vanwege de vele onderbrekingen van president Trump.

Dit keer mochten beide kandidaten bij elke vraag twee minuten ongestoord antwoorden, de microfoon van de tegenstander werd op die momenten uitgeschakeld. Daardoor werd het debat inhoudelijker: hoewel Trump en Biden nog even fel waren als de eerste keer, lieten ze elkaar dit keer wel uitpraten over kwesties als de coronacrisis, ras en buitenlandse inmenging in de verkiezingen.

Ander nieuws uit de nacht:

Van Toorenburg (CDA) stopt na veertien jaar als Kamerlid: In een interview met het AD zegt ze dat ze in die veertien jaar heeft gezien dat mensen niet aan de beurt kwamen die een goed Kamerlid zouden zijn geweest. "Het is nu goed", zegt ze. Wat ze na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gaat doen, weet ze nog niet.

Tientallen Australiërs opgepakt in misbruikonderzoek, zestien kinderen gered: De 44 gearresteerde mannen zijn tussen de 19 en 57 jaar. Ze worden verdacht van het uitwisselen van foto's en video's via een clouddienst. Het grootschalige misbruikonderzoek heeft een jaar geduurd.

'Russische hackers vielen netwerken van Amerikaanse staten en lokale overheden aan': Volgens de FBI en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid hebben de hackers van zeker twee servers gegevens weten te stelen. Het lijkt er niet op dat daar gegevens bij zitten die belangrijk zijn voor de presidentsverkiezingen.

'Aantal pintransacties daalt nu minder dan bij lockdown in maart': Het aantal pintransacties daalde afgelopen week met 5 procentpunt, tegen 20 procentpunt in de eerste week van de lockdown in maart. Mogelijk komt dat doordat ondernemers deze keer beter zijn ingespeeld op de maatregelen.

En dan nog even dit:

Programmamaker en journalist Coen Verbraak heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Sonja Barend Award gewonnen, de prijs voor het beste tv-interview van het jaar. Hij is bekroond voor een gesprek dat hij voerde met Dutchbat-veteraan Liesbeth Beukeboom, in de deze zomer uitgezonden serie Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat.

Andere genomineerden waren onder meer Tijs van den Brink, Danny Ghosen, Jeroen Wollaars en Eva Jinek. Verbraak kreeg de prijs uit handen van Sonja Barend in het tv-programma De Vooravond: