Ook vogelgriep op Antarctica, vrees voor miljoenen dode pinguïns

Het vogelgriepvirus kan overslaan op zoogdieren, zoals in Brazilië gebeurde:

In Zuid-Amerika raakten onder meer pinguïns besmet. Nu wordt gevreesd dat de vogelgriep massale sterfte aanricht onder pinguïns op de Zuidpool, die daar dicht op elkaar leven in koloniën van enkele honderdduizenden dieren. "Het wordt een slagveld met miljoenen doden", voorspelde ecoloog Marcel Klaassen eerder bij de NOS.

Wetenschappers hebben voor het eerst vogelgriep vastgesteld op Antarctica. Het virus werd gevonden bij dode kleine jagers, een zeevogelsoort. De dode vogels waren aangetroffen in de buurt van een Argentijns onderzoeksstation.

In Brazilië zijn bijna duizend zeehonden en zeeleeuwen doodgegaan door de vogelgriep. Hoewel het vooral bij vogels voorkomt, kan het ook overslaan op zoogdieren. - NOS

Het verloop van het virus is moeilijk te voorspellen. Volgens expert is aan de huidige variant bijna niets meer te doen. Australië is het enige overgebleven continent waar het vogelgriepvirus op dit moment niet voorkomt.