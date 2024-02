NS past dienstregeling hsl-traject toch aan: trein minder per uur

De NS rijdt sinds vandaag tóch met minder treinen op het hogesnelheidslijntraject tussen Breda en Amsterdam. Vorige maand zei staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur) nog dat dit niet zou gebeuren.

Er rijden per uur op het hsl-traject vanaf vandaag vier treinen in plaats van vijf in beide richtingen. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat er hierdoor treinen ingezet kunnen worden op een ander traject. Er worden minder nieuwe treinen (Intercity Nieuwe Generatie) geleverd dan verwacht. Oudere treinen die veel onderhoud nodig hebben moeten daardoor langer worden ingezet dan werd gedacht. Daardoor is er een hoger risico op uitval.

De treinen die niet meer rijden op het hsl-traject zijn onder meer verplaatst naar het traject tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. Op dat traject reden sinds 8 januari geen intercity's, omdat grote aantallen machinisten trainingen kregen in de nieuwe treinen. Die treinen konden daardoor niet gebruikt worden voor passagiersvervoer.

Scheurvorming

Vanwege beginnende scheurvorming bij onder meer viaducten moeten treinen op het hsl-traject al minder hard rijden. Dat levert reizigers volgens de NS een vertraging op van minimaal vijf minuten, terwijl ProRail 10 tot 15 minuten aanhoudt.

Een NS-woordvoerder meldt aan de NOS dat de vertraging met het wegvallen van een van de vijf Intercity direct-treinen per uur niet groter wordt. "De vijf treinen per uur reden vrij kort na elkaar, waardoor ze elkaar snel in de weg zaten als er iets gebeurde. We kunnen wel met vijf treinen per uur rijden, zoals de staatssecretaris aankondigde, maar dan is de kans op vertraging groter."

'Kan drukker zijn'

Het betekent wel dat de NS op het traject minder reizigers per uur kan vervoeren. De treinen hebben vaste lengtes en het is zeer lastig om extra wagons aan te koppelen, zegt de woordvoerder. "Het kan dat het op sommige momenten daarom drukker is in de trein."

De woordvoerder benadrukt dat het gaat om een tijdelijke maatregel die "binnen afzienbare tijd" kan worden teruggedraaid, omdat er steeds meer nieuw materieel beschikbaar komt. Een termijn wil hij niet noemen.