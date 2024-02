Archeologische vondst bij dijkversterking Marken blijkt van 'verdronken werf'

Volgens Marker en historicus Jan Schild is in de achttiende eeuw ongeveer een derde deel van Marken, een eiland in de Zuiderzee, door het water verslonden. "Bewoonde gebieden zijn prijsgegeven aan de zee", zegt Schild tegen Rijkswaterstaat. "Niet dat er geen dijken waren in die tijd, want die zijn er al sinds de twaalfde eeuw. Maar de dijken waren laag en niet sterk, en de zee was vaak woest."

Dankzij oude kaarten was bekend dat aan de Zuidkade van Marken bewoonde buurten waren geweest. Tussen 2010 en 2018 zochten meerdere archeologische teams vergeefs naar de resten. Vanwege de benodigde dijkversterking rond Marken kregen ze een herkansing. Toch werden de planken en de paal pas gevonden toen de aannemer en graafmachinist aan de slag gingen.

'Deel van een palenscherm'

Nader onderzoek heeft onder water twee parallel lopende rijen van planken en palen aangetoond, die waarschijnlijk een scherm hebben gevormd rond de terp Kraaienwerf. "Gezien de historie van dit gebied is het natuurlijk te verwachten dat we hier vroeg of laat iets vinden van die terpen", zegt Schild. "Ik vermoed dan ook dat het een deel is van een palenscherm dat de bewoonde terp moest beschermen tegen afkalven. Of van een prijsgegeven dijk. De terpen zelf zijn lang geleden gesloopt, dus daarvan kan het niet zijn."

Rijkswaterstaat laat de andere archeologische houten resten met rust als ze het werk aan de dijk niet in de weg zitten. Onder water blijven ze volgens de dienst het best bewaard. Inwoners van Marken kunnen de planken en de paal die boven water zijn gehaald later dit jaar tijdens een informatiebijeenkomst komen bekijken.