Premier Tsjechië eist aftreden gezondheidsminister • Meer coronabeperkingen België

Premier Babis van Tsjechië heeft aan zijn minister van Volksgezondheid gevraagd om op te stappen. "Als hij niet zelf vertrekt, dan ontsla ik hem", zei Babis op een ingelaste persconferentie.

De positie van minister Prymula was onhoudbaar geworden nadat een tabloid vanmorgen foto's van hem had gepubliceerd waarop te zien is dat hij een restaurant verlaat. Bovendien heeft hij geen mondkapje op. "Dit is absoluut onacceptabel op een moment dat ons zorgpersoneel vecht om mensenlevens te redden", zei Babis.

De foto's werden woensdagavond laat in Praag gemaakt, stelt de krant Blesk. Prymula overtrad met het restaurantbezoek zijn eigen coronaregels. Zo is de horeca al enige tijd gesloten en is het dragen van een mondkapje verplicht. Oppositiepartijen vroegen onmiddellijk om zijn aftreden en ook binnen de coalitie was de afkeuring groot.

Tsjechië is op dit moment het zwaarst getroffen land van de Europese Unie. Het Centraal-Europese land kent het hoogste aantal coronabesmettingen en -doden per 100.000 inwoners. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van coronapatiënten niet meer aan.