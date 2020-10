Ook in hotels geen alcohol na 20.00 uur • Rutte: alle scenario's liggen op tafel

In Nederland komt nu geen totale lockdown om de stijging van het aantal coronabesmettingen af te remmen. Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie zeer bezorgd te zijn over de hoge besmettingscijfers, maar vindt het nog te vroeg voor een conclusie over de effecten van de maatregelen die op 13 oktober zijn afgekondigd.

Onder meer de deskundigen van het RedTeam pleitten voor een strenge lockdown. Rutte zei dat zoiets grote sociale en economische gevolgen heeft.

"De maatregelen van 13 oktober gelden voor zeker vier weken", herhaalde de premier. Bij het afkondigen van de strengere regels werd gezegd dat er na twee weken een evaluatie komt. "Dat is komende week. Daarbij liggen alle scenario's op tafel." Rutte wilde niet speculeren over nieuwe maatregelen. "Zodra er meer over te melden is komen we daarop terug."

Rutte zei verder dat hij de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, heeft bedankt omdat die regio net als in het voorjaar Nederlandse coronapatiënten opneemt.

Kabinet wil nu geen totale lockdown, wacht eerst effect 'grote hamer' af