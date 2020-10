'Ontwikkeling Nederlands vaccin snel hervat' • Macron: voor de zomer niet van het virus af

In Franstalig België geldt vanaf morgen een avondklok van 22.00 tot 06.00 uur. De nieuwe maatregel is van kracht tot 19 november. In de rest van België blijft de avondklok gelden van middernacht tot 05.00 uur.

Verder wordt thuiswerken in Wallonië de regel en wordt het bezoek in woonzorgcentra beperkt tot een vaste bezoeker per inwoner per 14 dagen. Daarnaast worden er in het Franstalig hoger onderwijs geen fysieke lessen meer gegeven.

In Luik, de grootste coronabrandhaard van België, gaat Defensie bijspringen in de strijd tegen het virus, schrijft de Vlaamse omroep. Het leger heeft op verzoek van de regering een lijst gemaakt op welke manier hulp kan worden geboden. Het zou onder meer gaan om het opzetten van een noodziekenhuis, het leveren van extra ambulances en het vervoer van zieken via helikopters.

In de Belgische stad zijn de eerste voorbereidingen voor een noodhospitaal al begonnen.