'Nu of nooit' voor bokser Heijnen in jacht op Olympisch ticket

Voor bokser Chelsey Heijnen is het nu of nooit. Deze vrijdag vertrekt ze naar Busto Arsizio in Italië, voor het olympisch kwalificatietoernooi. In haar ogen de laatste echte kans om een ticket veilig te stellen voor Parijs.

De winnares van de bronzen medaille bij de WK van twee jaar geleden heeft eventueel nog een herkansing in mei als het in Italië niet lukt, maar dat ziet ze niet als reële optie. Ze wil nu kwalificatie afdwingen. "Er is nog een toernooi in Bangkok in mei. Dan ben je al een jaar bezig om je te focussen op kwalificatie en is ook nog eens zes weken voor de Spelen."

Gewicht is struggle

De opdracht in Busto Arsizio is duidelijk. De halve finales halen. Dan moet ze winnen of de verliezersfinale winnen. De omgeving van de Roosendaalse denkt alvast dat het haar gaat lukken. "Mensen hebben kaartjes voor de Spelen gekocht en vragen wanneer ik in actie kom." Zelf wil ze eerst kwalificatie afdwingen voor ze nadenkt over Parijs.