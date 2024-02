'Verdwenen' Friese rijinstructeur duikt na maanden op

Een rijschoolhouder uit Hardegarijp in Friesland heeft na maanden afwezigheid van zich laten horen. De instructeur was al tijden onvindbaar, terwijl gedupeerde leerlingen nog lessen tegoed hadden of hun rijexamen hadden gemist.

Zijn rijschool was gespecialiseerd in het lesgeven aan mensen met autisme of ADHD. Hij liet zijn leerlingen en hun ouders maanden in onzekerheid. Marcel Bouius uit Veenwouden is een van hen. Hij kocht een lespakket van 500 euro, maar volgde maar één les. "Hierna moest zijn auto naar de garage. Nadat dat was gebeurd, heb ik nooit meer iets van hem vernomen", vertelt hij aan Omrop Fryslân.

Een dove jongen die voor 1500 euro lessen volgde, kon door de plotselinge verdwijning van de instructeur geen rijexamen doen.

De rijschool werd in juni 2023, zonder dat de leerlingen daarover werden ingelicht, bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven.

Excuses

De 'verdwenen' instructeur biedt nu zijn excuses aan. "Ik dacht dat het wel over zou waaien, niet wetende dat mensen nog geld van mij tegoed hebben. Dit is niet met opzet gebeurd. Al helemaal niet met het idee: dit is een mooie manier om geld te verdienen. Achteraf is het verschrikkelijk hoe het is gegaan", zegt hij.

De rijschoolhouder zegt dat hij druk bezig is met het terugbetalen aan de gedupeerden. Inmiddels hebben meerdere leerlingen hun geld terug, maar dat geldt niet voor iedereen. "Ik ben druk bezig om dat te compenseren en te kijken wie er nog rijlessen tegoed heeft", zegt hij. "Om dat uiteindelijk gewoon terug te betalen en mijn excuses aan te bieden."

De oud-rijschoolhouder zegt besloten te hebben om te stoppen als rijinstructeur.